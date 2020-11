Proteste gegen Corona-Maßnahmen Leipzig akzeptiert Maskenbefreiungs-Attest von Demo-Veranstalter nicht

In Leipzig muss die Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf dem Kurt-Masur-Platz entfallen. An mehreren Orten in der Stadt sind für heute Proteste geplant, auch zahlreiche Gegendemonstranten sind gekommen.