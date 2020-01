Audiostory Icon: Spiegel Plus Der Böllerkrieg von Leipzig

Die Krawalle der Silvesternacht offenbaren Leipzigs Problem mit Linksextremisten. Dass die Lage eskaliert ist, liegt auch an der Linie der Polizei. Und an der Politik, die den Konflikt ausnutzen will. Hören Sie hier die Geschichte (15:12 Minuten)