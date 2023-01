Leopard-2-Forderungen Olaf Scholz kritisiert »uncoole« Panzerdebatte

So fordert der SPD-Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz mehr Tempo bei den Panzerlieferungen. »Wir müssen in der kommenden Woche den nächsten Schritt gehen und uns mit den westlichen Partnern koordinieren«, sagte Schwarz dem SPIEGEL. »Das bedeutet: zunächst Leopard-1-Panzer an die Ukraine schicken. Von denen hat die Industrie ausreichend. Da müssen wir der Bundeswehr nichts wegnehmen. Diesen Schritt sollten wir vorbereiten und bei der Ramstein-Konferenz mit unseren Partnern gemeinsam verkünden.« Die Bundeswehr habe nicht so viele Leopard 2, »auch hier kann man auf Industriebestände zurückgreifen. Die müssen wir mittelfristig aber auch liefern, wenn wir wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt.«