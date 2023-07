Die von Deutschland an die Ukraine gelieferten Leopard-Panzer vom Typ 2A6 werden anders als ursprünglich geplant nicht in einem gemeinsamen Instandsetzungszentrum in Polen repariert. Ein Sprecher von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bestätigte am Rand des Nato-Gipfels in Vilnius, dass die Waffensysteme für die Reparaturen aktuell entweder nach Deutschland oder Litauen gebracht werden sollen. Damit sind die Pläne für eine deutsch-polnische Kooperation bei der Panzer-Instandsetzung vorerst gescheitert. Die Panzer müssen wegen der starken Beanspruchung im Gefecht dringend gewartet werden.