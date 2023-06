Offizielles Pressetelefon sowie private Handys von Aktivisten abgehört

Die »Süddeutsche Zeitung« hatte zuvor unter Berufung auf interne Unterlagen berichtet, dass bayerische Ermittler seit Oktober 2022 einen Festnetzanschluss mit Berliner Vorwahl überwacht hätten, den die Letzte Generation als ihr offizielles Pressetelefon bewerbe. Wenn Journalisten dort angerufen hätten, seien sie ebenfalls unbemerkt überwacht worden. Gleichzeitig hätten Ermittler nach Recherchen der Zeitung auch private Handys von Aktivisten abgehört.

Vertreter von SPD und Linke kritisierten die Abhöraktionen. »Das gesamte Vorgehen wirft Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf«, sagte Lars Castellucci, stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses im Bundestag, dem »Tagesspiegel«. Diese Fragen richteten sich nicht nur an die Behörden, sondern auch an die Politik. »Die Sorgen vor einer Radikalisierung des Klimaprotests sind ernst zu nehmen«, sagte der SPD-Politiker: »Der Straftatbestand einer kriminellen Vereinigung darf aber keine Einladung zu Vorgehensweisen sein, die die Beschuldigten erst in die Radikalität treiben.«