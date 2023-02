Anlass für die Kritik ist eine Einigung in Hannover: Dort sollen die Aktionen der »Letzten Generation« enden, nachdem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Aktivistinnen und Aktivisten nach einem Treffen versicherte, deren Forderung nach einem »Gesellschaftsrat« mit einem Brief an die demokratischen Bundestagsfraktionen zu unterstützen. Ein solcher Rat aus zufällig ausgelosten Menschen soll nach den Vorstellungen der Klimaschützer Maßnahmen erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 kein klimaschädliches CO₂ mehr ausstößt.