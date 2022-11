Protest der »Letzten Generation« Angriff auf Rubens-Gemälde – Strafbefehle gegen Klimaaktivisten

Zwei Aktivisten der »Letzten Generation« hatten sich in der Alten Pinakothek in München an einem Rubens-Gemälde festgeklebt. Nun hat der Protest juristische Konsequenzen – es dürften weitere folgen.