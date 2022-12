»Angesichts der steigenden Intensität und Radikalität der gezielt begangenen Straftaten dieser Gruppierung müssen wir sie wachsam in den Blick nehmen und künftig womöglich als kriminelle Vereinigung behandeln«, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Diesem Verdacht müsse man nachgehen.

Faeser fordert einheitliche Linie bei Präventivhaft

Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) drängte indes auf eine einheitliche Linie bei der Anwendung und Dauer von Präventivhaft. In Bayern können in Einzelfällen Personen etwa für bis zu 30 Tage in Präventivgewahrsam genommen werden. In den meisten anderen Bundesländern ist die maximale Dauer wesentlich kürzer. Die Präventivhaft war zuletzt etwa in Bayern auch gegen Klimaaktivisten angewendet worden. Das war angesichts der gewaltlosen Proteste auf teils massive Kritik gestoßen und hatte Diskussionen ausgelöst.