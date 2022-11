Ungeachtet der stark zugenommenen Kritik an ihren Aktionen hat die Klimabewegung »Letzte Generation« eine Ausweitung ihrer radikalen Proteste angekündigt. »Wir werden unseren Protest in alle Bereiche tragen, die von der Klimakatastrophe betroffen sein werden«, sagte die Aktivistin Carla Rochel am Sonntag im Sender RTL. Die Union tritt für eine Verschärfung des Strafrechts für Klimaaktivisten ein. Dies stößt in der Ampel-Koalition jedoch auf Ablehnung.