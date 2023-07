Malz ist nach eigenen Angaben für den Austausch zwischen Aktivistengruppe und Polizei zuständig. Nach eigenen Angaben war sie bislang weder dienstlich noch privat bei Straßenblockaden anwesend.

»Der Austausch findet in beide Richtungen statt«

Die »Welt am Sonntag« hatte berichtet, innerhalb der Bewegung Letzte Generation gebe es eine Arbeitsgruppe »Polizeivernetzung«. »Das Netzwerk erstreckt sich über mehrere Bundesländer und Behörden und vergrößert sich ständig«, sagte Malz der Zeitung. Außer ihr seien sieben weitere Beamte im engeren Netzwerk der Klimaaktivisten tätig. »Mit 80 bis 100 weiteren Polizisten stehen wir in Kontakt«, sagte Malz. Die Polizistin kümmere sich um die Vernetzung und erkläre innerhalb der Letzten Generation die Polizeiarbeit. »Der Austausch findet in beide Richtungen statt.«