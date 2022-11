»Letzte Generation« Ricarda Lang nimmt Klimaaktivisten vor RAF-Vergleichen in Schutz

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte in der »Bild am Sonntag« gefordert, die Entstehung einer »Klima-RAF« müsse verhindert werden. Am Dienstag bekräftigte Dobrindt die Wortwahl. Die RAF galt in der Bundesrepublik über Jahrzehnte als Inbegriff von Terror und Mord. Den Linksterroristen fielen von 1970 bis Anfang der 1990er-Jahre mehr als 30 Menschen zum Opfer.

Die Unionsfraktion macht sich zugleich für Strafverschärfungen gegen Klimaaktivisten stark, die Straßen blockieren oder in Museen Kunstwerke attackieren. Lang hält schärfere Gesetze hingegen nicht für erforderlich. »Dafür bietet unser Rechtsstaat ausreichend Mittel«, sagte sie.