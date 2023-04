Die Gruppe »Letzte Generation« hatte am Dienstag angekündigt, aus Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung in den kommenden Wochen mit möglichst vielen Blockaden den Verkehr in Berlin lahmlegen zu wollen. Zum Auftakt am Mittwoch waren etwa 160 Menschen an verschiedenen Orten der Hauptstadt unterwegs, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Wissing kritisiert mangelnde Gesprächsbereitschaft

Angaben der Klimaaktivisten zufolge hätten sich zu dem Protest Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet eingefunden. Am Sonntag soll eine angekündigte Versammlung am Brandenburger Tor stattfinden, ab Montag dann der »Stadtstillstand« beginnen. Die Gewerkschaft der Polizei und die Union kritisieren die geplanten Aktionen scharf.