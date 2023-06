Nach der Razzia und der Sperrung einiger Konten habe die Gruppe »in kürzester Zeit« 450.000 Euro Spenden über eine Unterstützer-Initiative eingenommen, betonte sie in ihren Kommunikationskanälen. Zugleich fragte sie dort weiter nach Spenden und Hilfe, außerdem bat sie diverse Schulungen an. So dürfen etwa normale Demonstranten oder Teilnehmerinnen an Aktionen der Gruppe zunächst nicht mit der Presse sprechen, sondern »müssen« zuerst ein »Einführendes Pressetraining« sowie zwei »Übungssessions« besuchen.

Mit der bisherigen Blockadestrategie stieß die Gruppe in großen Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung, vor allem unter Autofahrenden. Der neue Fokus könnte helfen, wieder Verbündete zu gewinnen.