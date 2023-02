Die Daten habe die »Letzte Generation« offenbar im Zuge von Rekrutierungsversuchen gespeichert, etwa von Menschen, die an Vorträgen der Gruppe teilgenommen hätten. »Menschen, die mitmachen wollen, geben ihre Kontaktdaten an, damit wir sie kontaktieren können«, sagte die Sprecherin der Bewegung laut »Welt am Sonntag«. Der fragliche Ordner sei veraltet und werde nicht mehr genutzt.