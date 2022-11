Die Aktionen der Klimaaktivisten lösten in der Öffentlichkeit und Politik eine Debatte über die Legitimität solcher Protestformen aus, vor allem angesichts eines Vorfalls in Berlin. Ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, eine von einem Betonmischer überfahrene Fahrradfahrerin unter dem Lkw zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn. Dieser soll durch die Aktion der »Letzten Generation« ausgelöst worden sein. Die 44-jährige Frau verstarb am Donnerstagabend in einem Berliner Krankenhaus.