Zuletzt hatte insbesondere die Union härtere Strafen für Aktivisten der »Letzten Generation« gefordert, wenn diese beispielsweise den Verkehr blockieren, indem sie sich auf der Straße festkleben. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte in diesem Zusammenhang kürzlich der »Bild am Sonntag«, härtere Strafen seien nötig, »um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken«. Dobrindt wie auch die AfD sprechen mit Bezug auf die Aktivistinnen und Aktivisten von der möglichen Entstehung »einer Klima-RAF«.