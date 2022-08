So heißt es dazu, staatliche Transferzahlungen müssten gezielt die wirklich Bedürftigen unterstützen. »Steigende Energiepreise werden in der Grundsicherung zu Recht komplett übernommen und der Regelsatz automatisch auf Basis der Inflation angepasst, um Haushalte nicht in existenzielle Notlagen zu bringen.« Dies müsse auch für das neue Bürgergeld gelten.

Auch zu der Frage, ob die drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz bleiben sollen, gibt es überraschenderweise keine klare Aussage. Damit es nicht zu »Strukturbrüchen durch die Energie- und Gaspreissteigerungen« komme, brauche es neben dem Entlastungspaket auch energiepolitische Maßnahmen, die die Knappheit an den Strom- und Gasmärkten abschwächten, heißt es bislang in dem Papier.

Das letzte Wort ist der Entwurf noch nicht. Je nach Verlauf der Debatte, so hieß es aus der FDP-Bundestagsfraktion gegenüber dem SPIEGEL, könne sich das Papier möglicherweise auch noch einmal verändern.