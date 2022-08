US-Senator Lindsey Graham will sich bei seinem Deutschlandbesuch anders als ursprünglich geplant nicht mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz treffen.

Am Tag zuvor hatte Merz seine Teilnahme an einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Republikaner Graham abgesagt. Zu der Runde waren unter anderem auch der rechtskonservative Publizist Henryk M. Broder sowie der Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel eingeladen, der etwa die AfD in dem Parteiausschlussverfahren gegen den Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz vertrat.