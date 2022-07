Der Ältestenrat der Linken sorgt erneut für Irritationen in der Partei. Grund ist diesmal ein Beitrag des Ältestenratsmitglieds Bruno Mahlow, der in einem Artikel für die linke Wochenzeitung »Unsere Zeit« sich recht offen dafür ausspricht, dass Russland militärisch gegenüber den USA handeln sollte. Das Medium ist ein Organ der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), also eigentlich der Konkurrenzpartei der Linken.