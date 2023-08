Wagenknecht hat sich mit der Parteispitze im Richtungsstreit zerstritten und erwägt die Gründung einer eigenen Partei. Eine Reihe eigener Anhänger könnten ihr folgen.

Über seine eigene Zukunft werde Bartsch Gespräche führen und »in den nächsten Tagen« entscheiden, sagte Bartsch weiter.

Linken-Ostbeauftragter für Zusammenarbeit mit Wagenknecht

Der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann appellierte unterdessen an die Parteispitze, Sahra Wagenknecht wieder einzubinden, um eine Spaltung der Linken abzuwenden. »Das wäre die beste Variante: Wir machen es gemeinsam, Sahra Wagenknecht und alle Teile der Partei«, sagte Pellmann der Nachrichtenagentur dpa am Montag in Berlin. »Wir werden als Partei gerade gebraucht.«