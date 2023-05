Gysi äußerte sich in dem Gespräch auch zu den Durchsuchungen bei den Klimaaktivsten der »Letzten Generation« in Bayern . Gegen sieben Mitglieder der Gruppe gibt es Ermittlungen wegen Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Gysi verteidigte als Anwalt einen 24-jährigen Vertreter der umstrittenen Gruppe in Berlin vor Gericht. Die »Letzte Generation« sei keine kriminelle Vereinigung, stellte Gysi klar. »Die spitzen zu, wir spitzen zu, dann spitzen die weiter zu«, sagte Gysi.