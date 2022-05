Reichinnek ist die zweite Kandidatin für die Linken-Doppelspitze, die aus mindestens einer Frau besteht. Sie ist damit Herausforderin der amtierenden Vorsitzenden Janine Wissler. Die hatte am Wochenende erklärt, auf dem Parteitag Ende Juni in Erfurt wieder antreten zu wollen. Für den Männerplatz in der Doppelspitze treten der EU-Co-Fraktionschef Martin Schirdewan und der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann an.