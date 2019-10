Linkspartei im Osten Letzte Hoffnung Ramelow

Bodo Ramelow muss sich mal wieder ärgern. Um genau zu sein: 18 Mal ärgern. Das ist jedenfalls die Zahl der Tweets, die Thüringens Ministerpräsident an einem Wahlkampfmontag im Oktober auf seine Kritiker abfeuert.

Es geht um die alte Debatte.

Am Morgen ging ein Zitat von Ramelow herum: Mal wieder seine Erklärung, warum er die DDR nicht als "Unrechtsstaat" bezeichnet. Es handele sich um einen juristischen Begriff aus den Auschwitz-Prozessen der Sechzigerjahre, argumentiert der Linken-Politiker. Den wolle er deshalb nicht für die SED-Diktatur verwenden.

Das kann man so sehen, allerdings hatten Ramelow und die rot-rot-grünen Bündnispartner im Jahr 2014 im Thüringer Koalitionsvertrag selbst vom "Unrechtsstaat" DDR geschrieben.

Insofern ist die Reaktion der politischen Gegner erwartbar. Doch bei einem Twitter-Shitstorm stürmt Bodo Ramelow stets zurück. Er ist dann der Polterer:

13.28 Uhr. Der Ministerpräsident antwortet auf einen Tweet des FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Jung. Der hatte ihm unter anderem "Relativierungen" vorgeworfen. "Eine Unverfrorenheit", schimpft Ramelow. 13.32 Uhr. Ramelow entgegnet der Liberalen Marie-Agnes Strack-Zimmermann: "Wie war noch mal die Rolle der Blockpartei LDPD?" 13.45 Uhr. Nachricht an den CDU-Kreisverband Eichsfeld: "Oh, die Blockparteien kommen aus dem Mittagsschlaf."

Um kurz nach 15 Uhr steigt Bodo Ramelow, 63 Jahre, Sakko, Weste, Krawatte, aus einer schwarzen Limousine. Ramelow lächelt, schüttelt Hände, hier am Werkstor von Nouryon, einem internationalen Chemieunternehmen mit Standort am Rande des Städtchens Greiz.

Von Twitter-Wut keine Spur. Ramelow ist jetzt Staatsmann.

Er plaudert mit Firmenvertretern über Arbeitsplätze und Dichtstoffe, er lauscht den Ausführungen über Hochwasserschutz und die Werksfeuerwehr. Und er nutzt jede Gelegenheit, um seine eigenen Leistungen zu preisen. Das Azubi-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, eine bessere Anbindung der Regionen: "Dafür kämpfe ich wie ein Löwe."

Selbstbewusstester Genosse

Der Rollenwechsel fällt Ramelow nicht schwer. Er steht gerne im Mittelpunkt, egal ob in den sozialen Netzwerken oder als Sachpolitiker. Ramelow ist der wohl selbstbewussteste Genosse in einer Partei, die in eine tiefe Depression verfallen ist.

Und er hat durchaus Grund dazu.

Seit fünf Jahren regiert der gebürtige Niedersachse und bislang einzige linke Ministerpräsident Deutschlands in Thüringen gemeinsam mit SPD und Grünen. Und entgegen mancher Prophezeiungen ist in dem Bundesland weder Chaos ausgebrochen, noch ist die Koalition auseinandergeflogen:

Zwar vermasselte die Regierung das Großprojekt einer Gebietsreform.

Ansonsten steht Thüringen aber passabel da. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie sonst nirgendwo im Osten.

Die Wirtschaft wächst überdurchschnittlich.

Bei der Bildung zählt man zur Spitzengruppe in Deutschland.

Das Linksbündnis in Erfurt ist schon lange Modell für andere rot-rot-grüne Träume. Zwar dürfte es bei der Wahl am 27. Oktober wieder eng werden - doch es könnte für eine Neuauflage der Koalition reichen. Umfragen sahen die drei Parteien gemeinsam zuletzt zwischen 43 und 47 Prozent. Die Linke liegt insgesamt vorne, vor der AfD.

Es ist klar, wem das die Genossen vor allem verdanken. Ramelow zählt zu den beliebtesten Ministerpräsidenten, erreicht Zustimmungswerte um die 65 Prozent. Und das in einem Land, das nach der Wende 24 Jahre lang von der CDU regiert wurde.

So ist Bodo Ramelow zur letzten Hoffnung der Linken geworden. Ausgerechnet.

Linke im Osten abgestürzt

Seit Jahren macht die Bundespartei vor allem mit internen Streitereien Schlagzeilen. Spätestens nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen befinden sich die Genossen in einer Existenzkrise. Im Osten hatte man sich stets als Volkspartei geriert. Doch inzwischen ist die Partei abgestürzt - nur noch gut zehn Prozent erhielt sie bei den jüngsten Abstimmungen.

Im Osten ist die AfD inzwischen erste Wahl bei den Armen und Abgehängten. Wenn die Linken nun auch noch aus der Regierung in Thüringen fliegen, droht endgültig der Fall in die Bedeutungslosigkeit.

16.40 Uhr. Ramelow hat FDP-Politiker Jung auf Twitter geblockt. Der beschwert sich. Ramelow tippt in sein Mobiltelefon: "Erbärmlich!"

Wenige Minuten später sitzt der Ministerpräsident im Greizer Pflegeheim "Anna Seghers". Auf dem Tisch vor ihm steht eine Obstplatte. Ramelow wirft sich eine Himbeere in den Mund, dann beißt er in eine Ananasscheibe. Währenddessen redet eine Mitarbeiterin des Heims auf ihn ein. Es fehle Geld für die Sanierung des herrschaftlichen Altbaus. Ramelow wiegelt ab: "Das muss man erst mal solide prüfen."

Auf die Frage, ob die Erwartungen an die Ausgabebereitschaft eines linken Regierungschefs besonders groß seien, antwortet Ramelow später: "Ich kann den Leuten doch kein X für ein U vormachen."

Auf Distanz

Ramelow gehörte schon immer zu den Reformern bei den Linken. Doch als Ministerpräsident gibt er sich derart pragmatisch, dass es für seine Partei immer wieder zur Belastungsprobe wird. Und das nicht nur, weil in Thüringen weiter abgeschoben wird - was die Linken eigentlich ablehnen.

Kürzlich echauffierte sich Ramelow in der "Bild am Sonntag" über die Forderung der Linken nach einem Kohleausstieg 2030. "Man kann viel beschließen und fordern. Aber wenn man nicht sagt, wie es am Ende gehen soll, dann bietet man keine Lösungen." Auch Wünsche nach einem kostenlosen Nahverkehr wehrte Ramelow ab. Er sei sofort dabei, sagte er, "wenn mir jemand sagt, wie das bezahlt werden soll".

Distanz zur eigenen Partei, das ist die Wahlkampfstrategie Ramelows. Zumindest Distanz zu jenem Image, nach dem die Genossen vor allem von Grabenkämpfern, Utopisten und großstädtischen Hipster-Linken dominiert werden. Mit so etwas kann man in der ostdeutschen Fläche nicht punkten.

Auf Ramelows Wahlplakaten sucht man vergeblich nach einem Logo der Linken. Der Ministerpräsident steht über allem - das ist die Botschaft. Es ist die Methode, mit der auch der Grüne Winfried Kretschmann im konservativen Baden-Württemberg Erfolg hat.

"Mit drei Parteien mich wählen"

Thüringens Linke führen einen entschlossenen Personenwahlkampf, setzen darauf, dass viele Wähler aus Furcht vor der AfD - wie schon in Brandenburg und Sachsen - am Ende die Partei des Ministerpräsidenten unterstützen. Es ist ihr Glück, dass Ramelow einer ihrer wenigen Charismatiker ist, der in Twitter-Scharmützeln genauso funktioniert wie in selbstironischen YouTube-Videos oder nachdenklichen Interviews über seine Legasthenie.

Am Abend wartet Ramelow vor einem Saal in der Greizer Altstadt auf seinen letzten Auftritt des Tages. "Persönlich. Politisch. Direkt.", so heißt die Veranstaltungsreihe. Der Ablauf: Ein Interview, eine Rede, dann können die Zuschauer Fragen stellen.

18.49 Uhr. Ramelow teilt zum wiederholten Mal ein Foto von der DDR-Passage im Koalitionsvertrag. Einen Widerspruch zu seinen Äußerungen sieht er nicht. "Zu diesem Text stehe ich!"

Als der Ministerpräsident auf der Bühne steht, blickt er in etwa 30 Gesichter. Weniger als sonst, in der Stadt stellen sich zeitgleich die örtlichen Wahlkreiskandidaten vor. Man könnte es aber auch so sehen: Der linke Regierungschef Ramelow ist längst Normalität geworden.

Er redet über Kinderarmut und Kitabeiträge, über eine Bürgerversicherung und Lehrerstellen. "Ich will daran gemessen werden, was wir praktisch gemacht haben", sagt er. "Nicht an irgendetwas, was auf Parteitagen beredet wurde."

Und wieder kommt er auf den Unrechtsstaat. In der DDR sei "schreiendes Unrecht begangen worden", sagt Ramelow. Aber für die Konkurrenz sei das Wort ein "Kampfbegriff". Er redet sich jetzt in Rage. Das Thema zieht im Osten, es spricht ein Gefühl der Missachtung, der Ungleichbehandlung an. Das Publikum applaudiert besonders laut.

Der Ministerpräsident schaut zufrieden in die Runde. Selbstbewusst. Er kämpfe für die SPD, die Grünen, die Linken, verkündet Ramelow. "Sie können mit drei Parteien mich wählen."