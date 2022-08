Die Linke befindet sich seit Monaten in harten Auseinandersetzungen zu #MeToo-Vorfällen, die inzwischen in vielen Landesverbänden aufgetaucht sind. Teile der Linken, zu denen auch Wery-Sims gehört, bemängeln, die Partei tue zu wenig, um die Fälle aufzuklären. Wissler steht dabei im Fokus, weil sie selbst in einem Fall verwickelt ist, der noch nicht vollständig aufgeklärt wurde. Der neugewählte Co-Vorsitzende Schirdewan betonte auf dem Parteitag in Erfurt, sich der Vorfälle annehmen zu wollen.