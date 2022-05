Martin Schirdewan, Abgeordneter im Europaparlament, soll am Mittwoch seine Kandidatur für den Linken-Parteivorsitz bekannt geben. Dies wird von mehreren Politikern der Linkenspitze »stark so erwartet«, wie sie dem SPIEGEL sagten. Schirdewan selbst sagte auf Nachfrage nur, er werde sich in dieser Woche noch erklären.

Schirdewan ist Co-Fraktionsvorsitzender der Linken im EU-Parlament. Der 46-Jährige wurde in Ost- Berlin geboren, arbeitete als Politikwissenschaftler und zog 2017 als Nachrücker erstmals ins EU-Parlament ein, als sein Vorgänger Fabio de Masi in den Bundestag gewählt wurde.

Am Wochenende hatte bereits die amtierende Parteivorsitzende Janine Wissler angekündigt, erneut für den Vorsitzendenposten zu kandidieren. »Ich bin sehr gerne Parteivorsitzende und habe noch einiges vor«, sagte Wissler. Es gebe »sowohl das Potential als auch den Bedarf nach einer linken Partei«, betonte sie. »Wir haben es selbst in der Hand und ich möchte mit der erneuten Kandidatur meinen Beitrag leisten.«

Die Linke steckt in einer Krise, nahezu alle Wahlen in den vergangenen zwei Jahren gingen verloren. Zuletzt hatten die Metoo-Debatte, Auseinandersetzungen über die Haltung zu Russland und der Streit um die Partei-Ikone Sahra Wagenknecht der Partei schwer zugesetzt. Die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow, die mit Wissler eine Doppelspitze gebildet hatte, war von ihrem Posten zurückgetreten. Auf dem Parteitag in Erfurt am 24. Juni will die Partei neben den Personalentscheidungen auch inhaltliche Grundsatzfragen in der Partei klären.