Ebenfalls irritiert zeigte sich die Politikerin kurdischer Herkunft über den Umgang mit der Situation der Kurden in Syrien . Es sei für sie untragbar, dass Teile der Partei das Assad-Regime in Syrien unterstützten.

Die Linke befindet sich nach der Wahlniederlage in einer tiefen Krise. Neben ihrer in der Kritik stehenden Russlandpolitik muss sich die Partei auch für einen Sexismusskandal verantworten. Mehrere Politikerinnen und Politiker sind deshalb in den vergangenen Monaten aus der Partei ausgetreten. So verließ die Vizevorsitzende der Linken in Hessen, Marjana Schott die Partei im April, die frühere Bundestagsabgeordnete Simone Barrientos war im März ausgetreten.