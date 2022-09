Man habe den aktuellen Fall »in enger Abstimmung mit der betroffenen Person behandelt und gelöst«, heißt von den Linken in Rheinland-Pflaz. Von der Anzeige wisse man nichts. Die Bundes-Linken äußerten sich nicht zu dem konkreten Vorfall; sie wüssten nichts von der konkreten Anzeige. Deren Verfasser üben indes scharfe Kritik: »Die ›internen Regeln‹, mit denen die Partei Sexismusfälle behandelt, erinnern uns an den Umgang der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen«, heißt es in ihrer Anzeige.