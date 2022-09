Kritiker werfen Wagenknecht vor, sich nicht an Parteibeschlüsse zu halten, die Solidarität mit der Ukraine nach dem russischen Angriff betonen und bestimmte Sanktionen gegen Russland unterstützen. Ein offener Brief dreier ostdeutscher Linkenpolitikerinnen mit dem Titel »Es reicht« kritisiert, Wagenknecht habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände gespielt und »die Redezeit für rechtsoffene populistische Plattitüden verschwendet«.