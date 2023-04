Bezahlbarer Wohnraum wird gerade in großen Städten immer seltener – mit teils dramatischen Folgen auch für Rentnerinnen und Rentner. Anlässlich einer Studie zur Wohnungsnot von Senioren, die am Montag vorgestellt wird, hat die Linke deshalb einen neuen Vorschlag zur Lösung des Problems gemacht. Die wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag Caren Lay will eine neue Option auf Wohnungstausch von Senioren und jungen Familien im Mietrecht verankern. »So können Senioren in eine kleinere Wohnung ziehen, ohne am Ende mehr Miete zu zahlen«, schlägt sie vor.