Zur Person

Tobias Bank, geboren 1985 in Berlin, ist seit Juni 2022 Bundesgeschäftsführer der Linken. Der studierte Historiker und Verwaltungswissenschaftler steht für die Stärkung der Linken in der Kommunalpolitik. In der brandenburgischen Gemeinde Wustermark kandidierte er 2018 für das Amt des Bürgermeisters und landete mit 25,9 Prozent auf Platz Zwei. Zuletzt arbeitete er in der Bundestagsfraktion der Linken.