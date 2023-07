Mehrere Landesvorsitzende der Linken fordern intern einen personellen Neustart in der Bundestagsfraktion. Die Landeschefs waren am Dienstag nach Berlin gereist, um an einer Fraktionssitzung teilzunehmen und sich über die heikle Lage der Partei auszutauschen. Hintergrund sind hauptsächlich die Auseinandersetzungen um Sahra Wagenknecht, die in Erwägung zieht, im Herbst eine neue Partei zu gründen.