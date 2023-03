Wagenknecht hatte am Freitagabend bekannt gemacht, dass sie nicht mehr für die Linke für den Bundestag antritt. In der Linken eckte sie mit Parteikritik in ihrem Buch »Die Selbstgerechten« an sowie mit abweichenden Positionen zu Themen wie Migration, Corona und Ukrainekrieg. Mit einem »Manifest für Frieden« und einer Großdemo in Berlin hat Wagenknecht zuletzt Tausende mobilisiert. Sie hat angedeutet, möglicherweise Teil einer Parteineugründung zu werden.