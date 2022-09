Schneider hatte zu Wochenbeginn seinen Parteiaustritt erklärt und kritisiert, dass die Linksfraktion Wagenknecht ans Podium gelassen habe. Was diese dann – »man hätte es wissen müssen« – vom Stapel gelassen habe, sei zu viel gewesen. Auch der Finanzexperte Fabio De Masi gab am Dienstag seinen Austritt bekannt. Er wolle »nicht mehr in Verantwortung für das eklatante Versagen der maßgeblichen Akteure in dieser Partei« genommen werden, schrieb De Masi auf Twitter.