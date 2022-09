Einem Protestaufruf des lokalen »Bündnis für Frieden« sind am Samstag in Brandenburg an der Havel laut Lokalmedien rund 1000 Menschen gefolgt. Anwesend waren Personen aus dem Milieu der »Querdenker«-Proteste, ebenso AfD-Politiker und lokal bekannte Rechtsextremisten. An der Veranstaltung nahmen jedoch auch Linkenvertreter teil.