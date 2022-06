Das Programm ist tatsächlich straff; neben der Neuwahl der Parteiführung will die Linke grundsätzlich über ihre Außenpolitik sprechen, ebenso soll es um die #MeToo-Debatte in den eigenen Reihen gehen, auch die Organisation der Linken steht zur Debatte. Das Tagungspräsidium kann an den Zeitplänen noch letzte Änderungen vornehmen, es tagt am Donnerstagabend.

Ramelow hatte ein Papier mitunterzeichnet, in dem sich mehrere Vertreter der linken Landesregierungen bereits über mangelnde Unterstützung auf Bundesebene beschweren. Das fünfseitige Schreiben liegt dem SPIEGEL vor. »Wir spüren in den bundesweiten Führungsgremien der Partei eine zunehmende Geringschätzung der politischen Arbeit in der Kommunalpolitik, in Landesparlamenten oder in Regierungsverantwortung auf Länderebene«, heißt es darin. Weitere Unterstützer sind etwa Berlins Kultursenator Klaus Lederer oder die Bremer Fraktionsvorsitzende Sofia Leonidakis.