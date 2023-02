Die Spitze der Linken bleibt bei der Kritik am Aufruf ihrer Parteikollegin Sahra Wagenknecht zu einer Demonstration für Frieden in der Ukraine am 25. Februar. »Ganz konkret fehlt uns in dem Aufruf die klare Abgrenzung nach rechts, die nämlich augenblicklich dazu führt, dass namhafte Nazis und rechte Organisationen diesen Aufruf unterstützen und massiv zu der Demo am 25. mobilisieren«, sagte Bundesgeschäftsführer Tobias Bank am Montag in Berlin.