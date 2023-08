Zur Person

Lorenz Gösta Beutin, geboren 1978 in Hamburg, ist stellvertretender Parteivorsitzender der Linken und gilt in der Partei als versiertester Klimapolitiker. 2000 wurde er Mitglied der PDS. 2017 zog er über die Landesliste der Linken in Schleswig-Holstein in den Bundestag ein, 2021 verpasste er jedoch den Wiedereinzug.