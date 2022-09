Nach SPIEGEL-Informationen soll die Diskussion in der Fraktionssitzung am Montagnachmittag zwar hart, aber insgesamt sachlich verlaufen sein. Mehrere Abgeordnete um den Ex-Parteichef Bernd Riexinger zogen einen noch schärfer formulierten Antrag zurück. Der neue Antrag stammt aus dem Fraktionsvorstand und bekam große Zustimmung. So soll es insgesamt nur vier Gegenstimmen und eine Enthaltung gegeben haben, die Ablehnung kam überwiegend von der Anhängerschaft um Wagenknecht. Sie selbst war bei der Sitzung nur per Video zugeschaltet.

Eine Rücktrittsforderung an die Fraktionsspitze, wie sie aus Teilen der Partei laut wurde, soll es in der Sitzung nicht gegeben haben. Mehrere Abgeordnete hätten den Wunsch geäußert, sich mit Wagenknecht mehr besprechen zu wollen. »Der Ball liegt jetzt bei ihr«, heißt es aus dem Umfeld der Fraktionsführung. Am Abend tritt sie in der ZDF-Fernsehsendung »Markus Lanz« auf.