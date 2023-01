Derweil diskutiert die Linke weiter über ihre eigenen außenpolitischen Positionen. In der Linken gab es zuletzt einheitliche Aussagen dazu, dass die Partei weiterhin Waffenexporte an die Ukraine ablehnt, dafür aber Sanktionen gegen Oligarchen und das russische Regime befürwortet. Am Montag forderten nun zwei Gruppierungen der Linken eine Verschärfung der außenpolitischen Positionen.

Lederer und Ramelow für Waffenlieferungen

Bei einem Aufruf war auch Wagenknecht als Erstunterzeichnerin aufgeführt. Darin wird die Parteiführung aufgefordert, die außenpolitischen Inhalte der Linken stärker zu verdeutlichen. Wirtschaftssanktionen werden in dem Text grundsätzlich abgelehnt. Die Linke müsse »die friedenspolitischen Positionen ihres Erfurter Programms endlich wieder ernst nehmen, sonst gibt sie sich auf und ist nur noch ein Anhängsel des herrschenden Blocks«, heißt in dem Schreiben.