Wissler sitzt für die Linke im Bundestag. Auf eine Nachfrage des SPIEGEL sagte die Bundesparteivorsitzende zu den Vorwürfen: »Wie ich in der Austrittsbegründung wiedergegeben werde, weise ich zurück. Melanie Wery-Sims hatte mich vor dem Bundesparteitag um ein Telefonat gebeten wegen ihrer Kandidatur zur Bundesschatzmeisterin. In dem Telefonat habe ich ihr gesagt, dass ich den anderen Kandidaten Harald Wolf unterstütze. Für mich war es immer wichtig in der Partei ehrlich in der Rückmeldung zu Kandidaturen zu sein. Das war ich auch in diesem Fall.«

Wery-Sims schreibt in ihrem Facebook-Eintrag: »Die Gründe sind noch viel komplexer, aber das würde nun zu weit führen. Aber alles zusammen brachte mich zu der Entscheidung, aus der Partei auszutreten.« Mit dem Wissen »vom Innersten« der Linken komme sie nicht klar. Ein simpler Rücktritt vom Landesvorsitz sei deshalb keine Option gewesen.