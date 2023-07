Was genau Linnemann am Bürgergeld ändern will, bleibt allerdings unklar. Die Bürgergeld-Reform sah ursprünglich vor, Langzeitarbeitslose mit mehr Respekt und »auf Augenhöhe« zu begegnen. So sollten Menschen in den ersten sechs Monaten nicht mehr das Arbeitslosengeld gekürzt werden können, wenn sie etwa einen Termin oder ein Bewerbungsgespräch verpassen. Das strich die Ampel jedoch aus dem Entwurf. Auch die Höhe des vor allem von der Union kritisierten Schonvermögens hatte die Regierung gesenkt, bevor sie die Reform im vergangenen Jahr beschloss.