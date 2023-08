Die per Gesetz geplanten Entlastungen in Höhe von rund sechs Milliarden für die deutsche Wirtschaft verspäten sich. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hält vor Beratungen im Kabinett laut übereinstimmenden Berichten an ihrem Veto gegen das sogenannte Wachstumschancengesetz fest.