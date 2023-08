Nun sollen Recherchen in ihrem Umfeld Licht ins Dunkel der Paus'schen Pläne bringen. Die Ministerin hat einen großen Stab von kompetenten Beraterinnen und PR-Strategen, die eigentlich wissen müssten, was die Chefin treibt und bezweckt. Diese sollen nun nach und nach befragt werden. Mit Ergebnissen ist allerdings erst in einigen Wochen zu rechnen: Gerade sind sie offenbar alle im Urlaub.