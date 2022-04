Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Lisa Paus soll nach SPIEGEL-Informationen neue Bundesfamilienministerin werden. Sie folgt damit Anne Spiegel, die am Montag ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, nachdem ihr Krisenmanagement nach der verheerenden Flut in Rheinland-Pfalz als Landesministerin in die Kritik geraten war. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet.