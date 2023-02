Auch, wenn es manche noch immer nicht anerkennen wollen: Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft, in einem Land, in dem in einem Drittel aller Familien mindestens ein Elternteil nicht als deutsche*r Staatsbürger*in geboren wurde. 39 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. In Städten wie Augsburg oder Frankfurt am Main sind es mehr als 50 Prozent.

Bei der Befragung für den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung im vergangenen Jahr haben 22 Prozent aller Menschen in Deutschland angeben, bereits mindestens einmal rassistisch angefeindet worden zu sein. Nur ein Drittel der Bevölkerung gibt an, noch nie mit Rassismus in Berührung gekommen zu sein.