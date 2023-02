12.02 Uhr: Da Sie nun schon mal hier sind, können wir Sie eventuell für ein Stück Berliner Liedkultur begeistern? Das Lied »Bolle reiste jüngst zu Pfingsten« ist ein Klassiker der Berliner Volksmusik. Bolle steht für den klassischen, eher rustikalen Berliner. Er fährt an Pfingsten raus nach Pankow, wo er sich betrinkt und in eine Prügelei gerät, in der er ein Messer zieht, und »fünfe massakriert«. Übel lädiert fährt er heim, wo ihn seine Frau verprügelt. Er versucht sich das Leben zu nehmen, indem er sich auf die Bahnschienen legt. Aber die kommt berlintypisch nicht, sodass man ihn zwei Wochen später als »Dörrjemüse« findet und begräbt. Das allerwichtigste aber ist der in jeder Strophe wiederholte Refrain: »Aber dennoch hat sich Bolle janz köstlich amüsiert«.