Ich finde, diese 16 Jahre haben ein bitteres Ende. Angela Merkel übergibt das Land in einem schlechteren Zustand, als sie es übernommen hat. Selbstverständlich kann man ihr die Corona-Pandemie nicht anlasten, aber den Umgang damit. Und da hat ihre Regierung in den letzten eineinhalb Jahren leider immer wieder nicht geleistet, was zu leisten gewesen wäre. Diese Krise ist auch eine selbst gemachte Krise. Und das, wie gesagt, finde ich bitter. Und wahrscheinlich fühlt sich das für Merkel ganz ähnlich an, so zumindest verstehe ich ihre Worte zu Anfang.