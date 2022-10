In den nur sechs Wochen an der Regierungsspitze hatte Truss zunächst mit umstrittenen Steuersenkungsplänen für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Daraufhin wechselte sie ihren Finanzminister aus und legte eine finanzpolitische Kehrtwende hin. Durch das Regierungschaos waren Rufe nach ihrem Rücktritt immer lauter geworden.