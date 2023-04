Kohl erhielt die Auszeichnung zum Ende seiner Amtszeit 1998 von Bundespräsident Roman Herzog. In seiner Rede begründete Herzog die Entscheidung so: »Konrad Adenauer hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auf die internationale Bühne zurückgeführt. Heute ist Deutschland überall in der Welt ein geachteter Partner. Dass dem so ist, verdanken wir maßgeblich auch Ihnen, Herr Bundeskanzler.«