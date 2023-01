Gewalt gegen Polizisten Die Integrationsverweigerer von Lützerath

Auch zeigen beide Gruppen gut geölte Selbstorganisation und austrainierte Einsatzbereitschaft. Lützerath sah zeitweilig aus wie ein gallisches Wehrdorf, in Neukölln legten die Randalierer in ihrem Viertel kunstvoll die Hinterhalte. Die eigene Gewalt ist dabei stets bloß Gegengewalt und darum gerecht. Selbst Greta Thunberg ist sich für diesen ältesten aller Denktricks nicht zu schade.

Wer für sich »No Future« sieht, planetar oder persönlich, hat nicht mehr viel zu verlieren. »Ihr habt es so gewollt«, könnte darum aus den Lützerather Baumhäusern schallen und von den Balkonen der Plattenbauten auch. Der Sound der Machos oder Babos ist es in jedem Fall, selbst Luisa Neubauer von Fridays For Future macht mit: »Irgendwer muss eine Schlusslinie ziehen, wenn wir irgendwann mal weniger Krise haben wollen«, sagt sie. »Und weil die Regierung ganz offensichtlich nicht die Eier in der Hose hat, das zu machen, machen wir das.« Sozial abgehängt kann eben auch sein, wer felsenfest glaubt, alles besser zu wissen und den Massen meilenweit voraus zu sein.